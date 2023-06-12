«Бесстрашно встретили всю американскую мощь»: Пригожин рассказал о подвиге ЧВК «Вагнер» в Сирии

Бойцы ЧВК «Вагнер» совершили подвиг во время страшных событий в Сирии в 2018 году. Об этом рассказал основатель военного формирования Евгений Пригожин.
В своем заявлении создатель «оркестра» отметил, что ЧВК «Вагнер» нуждалась в помощи с воздуха. Соответствующая договоренность была заключена с Минобороны РФ. Операция в Хшаме проходила с 7 на 8 февраля.
По словам Пригожина, бойцы формирования должны были зачистить юго-восток страны от ИГИЛ✱ (запрещенная в России террористическая организация), отрезать дорогу от Conoco до Ирака и противостоять продвижению курдских формирований, которые контролировали США.
Несмотря на договоренность с Генштабом, ночью 8 февраля американцы начали атаковать с неба.
«Тем не менее, руководство Минобороны проигнорировало необходимость предупредить об этом нас. Средства ПВО, как я уже сказал, были все отключены и произошло то, что произошло: в 23:45 началось нанесение ударов по российским подразделениям, которые бесстрашно встретили всю американскую мощь и продолжали наступать даже в огненном аду, не зная, что никакой поддержки от ВС РФ так и не придет — самолетов не было, средства ПВО не работали», — процитировала основателя ЧВК пресс-служба компании «Конкорд».
На следующий день после трагедии, 9 февраля, Пригожин прилетел в Москву, чтобы встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу. Однако глава ведомства не принял основателя ЧВК. Пригожин посетил торжественный прием в Кремле, на котором присутствовал министр, и задал вопрос о договоренностях сторон в Сирии. Шойгу ответил словами: «вы погеройствовать хотели? Погеройствовали. Все герои сейчас здесь, в этом зале», подытожил создатель «оркестра».
Ранее Пригожин опубликовал заявление командира штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Ратибора. Он рассказал о заслугах «музыкантов» при освобождении древнего города Пальмиры в 2016 году.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация