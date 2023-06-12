«Бесстрашно встретили всю американскую мощь»: Пригожин рассказал о подвиге ЧВК «Вагнер» в Сирии

На следующий день после трагедии, 9 февраля, Пригожин прилетел в Москву, чтобы встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу. Однако глава ведомства не принял основателя ЧВК. Пригожин посетил торжественный прием в Кремле, на котором присутствовал министр, и задал вопрос о договоренностях сторон в Сирии. Шойгу ответил словами: «вы погеройствовать хотели? Погеройствовали. Все герои сейчас здесь, в этом зале», подытожил создатель «оркестра».