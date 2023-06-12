Евгений Гинер допустил, что Игорь Акинфеев станет вице-президентом ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер не исключил, что вратарь московского клуба Игорь Акинфеев станет его помощником после завершения карьеры.
Евгений Гинер заявил, что 37-летний Игорь Акинфеев может занять одну из должностей в ЦСКА после завершения карьеры футболиста. Об этом президент «армейского» клуба рассказал в интервью телеканалу «Матч ТВ».
«Он может быть и селекционером, и тренером, и менеджером, и вице‑президентом. Пока сложно ответить на вопрос, потому что он сам на него не даст ответ», — отметил Гинер.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года выиграл с московским клубом 21 трофей.