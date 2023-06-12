«ЧВК «Вагнер» не формировала никаких документов»: Пригожин опроверг участие «музыкантов» в разжигании конфликта с МО РФ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «оркестр» не разжигает конфликт с Минобороны РФ и не льет воду на мельницу ВСУ.
Создатель «оркестра» особо обратил внимание, что документ Минобороны от 11 июня 2023 года появился в тот момент, когда идет активная фаза контрнаступления украинских войск.
«Никаким образом, отвечая на провокационные документы околовоенных чиновников Минобороны, ЧВК "Вагнер" не разжигает конфликт и не льет воду на мельницу ВСУ. ЧВК "Вагнер" не формировала никаких документов 11 июня 2023 года. Эти решения и этот документ были опубликованы министерством обороны в тот момент, когда идет активная фаза контрнаступления ВСУ», — заявил Пригожин.
По мнению бизнесмена, этот документ был намерено подготовлен околовоенными чиновниками для того, чтобы «зацепить» ЧВК «Вагнер», хотя в этой ситуации более уместно было бы сохранять молчание.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не намерены подписывать контракты с Минобороны РФ, так как указы министра Сергея Шойгу распространятся только на сотрудников военного ведомства.