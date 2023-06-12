Боррель спрогнозировал проведение российско-украинских мирных переговоров

Выборы президента США назначены на ноябрь 2024 года. Экс-глава государства Дональд Трамп уже объявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране — одиозный республиканец явно намерен поучаствовать в гонке еще раз. Трамп, в частности, заявлял, что в случае победы сможет остановить конфликт на Украине за одни сутки.