Боррель спрогнозировал проведение российско-украинских мирных переговоров

Переговоры между Россией и Украиной могут начаться только после президентских выборов в США в 2024 году. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в эфире радиостанции Оndacero.
Он предположил, что российский лидер Владимир Путин также ждет результатов гонки за Белый дом.
«До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров», — подчеркнул Боррель.
При этом дипломат отметил, что не знает, сохранились ли какие-то контакты между Кремлем и украинским правительством.
Выборы президента США назначены на ноябрь 2024 года. Экс-глава государства Дональд Трамп уже объявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране — одиозный республиканец явно намерен поучаствовать в гонке еще раз. Трамп, в частности, заявлял, что в случае победы сможет остановить конфликт на Украине за одни сутки.
Действующий президент США Джо Байден также сообщил, что будет бороться за возможность остаться в кресле президента на второй срок.