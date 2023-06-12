Сатановский: Зеленский – главный кузнец российских побед и успехов

Украинское руководство, начиная с первого главы этого государства после распада СССР Леонида Кравчука и вплоть до нынешнего президента Владимира Зеленского, помогло России избавиться от бесполезных, а порой и опасных идеологических и политических мифов и штампов, что позволило ей в итоге начать добиваться успехов.
Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политолог и публицист, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
По словам эксперта, новость о том, что официальный Киев отверг мирные инициативы по российско-украинским переговорам, предложенные Бразилией, Индонезией и африканскими государствами, он воспринял с нескрываемым облегчением. Тем более, что ранее Киев так же категорично отверг и аналогичные предложения со стороны Турции, Китая и других игроков на мировой арене, предлагавших свои варианты мирного урегулирования конфликта.
«Все-таки главный кузнец нынешних российских успехов и побед – сам [президент Украины Владимир] Зеленский, а до него все те, кто Украиной руководили в период ее независимого существования, начиная с Кравчука. До того эти спесивые, наглые, вороватые, лживые и в высшей мере агрессивные придурки дело довели, что к России и Крым вернулся, и Донбасс, и Херсонщина с изрядно частью Запорожской области», – отметил политолог.
Со временем, по его словам, возможно, вслед за этими областями в состав России перейдет и вся остальная Украина, а если нет, то для начала хотя бы Причерноморье и Левобережье. А дальше будет видно.
Пока же важно то, как в сложившейся ситуации себя проявили все те страны мира, которые так или иначе сотрудничали и торговали с Россией.
«Одни так, другие эдак. Стало ясно, кто России друг и партнер, а кто однозначно враг. На кого можно положиться, а от кого стоит держаться подальше, не попадая от него в зависимость ни по какому поводу и ни при каких условиях. Насчет нейтралитета тех, кто о нем громче и дольше всех заявлял, тоже все стало ясно, как и тех, кто, его официально не объявляя, на деле продемонстрировал, – объяснил свою мысль Сатановский. – Большое это, между прочим, дело, знать, кто есть кто в окружающем тебя мире. Так что избавиться от иллюзий в этом немаловажном вопросе – дорогого стоит».
И все это стало возможным, убежден эксперт, именно благодаря украинским властям, а также союзникам и кураторам киевского режима.
Причем Сатановский подчеркнул, что намеренно не называет западных кураторов Киева «хозяевами» Украины, как это порой делают в российских СМИ. Ведь у бешенной собаки, по его словам, не может быть хозяина – она на то и бешенная, что покусает любого, и хозяина в том числе.
Но именно благодаря киевским и западным политикам Россия смогла выявить и осознать имевшиеся в ее внутренней системе «косяки», и начала их потихоньку исправлять.
«Именно Киев обнулил все наши политические, идеологические и теократические мифы и штампы, крайне опасные и в высшей мере бесполезные, за которые начальники разных уровней и изрядная часть населения столько лет держались. Спасибо Зеленскому за это и до встречи в Киеве, у него в гостях!» – оптимистично добавил политолог.
Напомним, ранее стало известно, что в офисе украинского президента Владимира Зеленского отвергли мирные инициативы Бразилии, Индонезии и стран Африки, заявив, что контакт с Москвой может быть налажен только на условиях Киева.