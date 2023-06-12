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The American Conservative заявил о возможной смерти украинцев из-за «Доктрины Байдена»

Политика
The American Conservative заявил о возможной смерти украинцев из-за «Доктрины Байдена»

«Доктрина президента США Джо Байдена» направлена на то, чтобы выжать как можно больше денег из украинского конфликта. Об этом заявил автор The American Conservative Питер ван Бурен.

Журналист сообщил о возможной смерти украинцев из-за «Доктрины Байдена». Вашингтон усовершенствовал свою стратегию. Она направлена только на выгоду Белого дома.

«На вопрос, сколько еще украинцев должно умереть, Байден в частном порядке отвечает, что "потенциально могут умереть все из них"», — говорится в материале.

Как уточнили в статье, Соединенных Штатам не нужно завершение конфликта на Украине. Вашингтон рассчитывает объект поддержки Киева так, чтобы ВСУ могли продолжать бои. При этом человеческие жертвы американских властей не интересуют.

#зеленский #Украина #США