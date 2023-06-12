«Доктрина президента США Джо Байдена» направлена на то, чтобы выжать как можно больше денег из украинского конфликта. Об этом заявил автор The American Conservative Питер ван Бурен.
Журналист сообщил о возможной смерти украинцев из-за «Доктрины Байдена». Вашингтон усовершенствовал свою стратегию. Она направлена только на выгоду Белого дома.
«На вопрос, сколько еще украинцев должно умереть, Байден в частном порядке отвечает, что "потенциально могут умереть все из них"», — говорится в материале.
Как уточнили в статье, Соединенных Штатам не нужно завершение конфликта на Украине. Вашингтон рассчитывает объект поддержки Киева так, чтобы ВСУ могли продолжать бои. При этом человеческие жертвы американских властей не интересуют.