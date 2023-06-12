«Милан» выразил соболезнования близким экс-владельца клуба Берлускони

Итальянский «Милан» отреагировал на новость о смерти бывшего владельца клуба Сильвио Берлускони.
«Милан» выразил на официальном сайте соболезнования в связи с уходом из жизни Сильвио Берлускони, который скончался 12 июня. В клубе напомнили, что на протяжении 30 лет политик являлся владельцем «россонери».
«"Милан" скорбит о кончине незабываемого Сильвио Берлускони и хотел бы обратиться к семье, соратникам и друзьям, чтобы разделить наши соболезнования. Спасибо, господин президент», — говорится в сообщении.
Берлускони скончался в 86 лет. Точная причина смерти бывшего премьера Италии не озвучивались. Соболезнования семье Берлускони уже направил президент России Владимир Путин.