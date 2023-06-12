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Дудчак: США не ставят перед собой цели обеспечить Украине победу над РФ

Европа и США
Дудчак: США не ставят перед собой цели обеспечить Украине победу над РФ

Американцев полностью устраивает та ситуация, которая сложилась сейчас, когда украинский конфликт обеспечивает ВПК США заказами и заработком. Поэтому нынешние процессы, если им не положить конец, могут длиться очень долго.

Такое мнение в разговоре с Федеральным агентством новостей высказал кандидат экономических наук, политолог Александр Дудчак, комментируя реакцию американского изобретателя и бизнесмена Илона Маска на выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Киеву.

Ранее Илон Маск отозвался на новость о том, что оборонное ведомство США направит Украине военную помощь на сумму в 2,1 миллиарда долларов, включив в пакет системы ПВО HAWK, беспилотники Puma, а также всевозможные боерипасы, включая ракетные системы с лазерным наведением.

В комментарии под этой новостью, опубликованной в сети микроблогов Twitter, американский бизнесмен разместил вопросительный комментарий:

«Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности».
Дудчак: США не ставят перед собой цели обеспечить Украине победу над РФ

Как заявил по этому поводу Александр Дудчак, едва ли слова Маска могут оказаться пророческими, хотя тот является весьма умным человеком и этого нельзя отрицать.

Все дело в том, добавил политолог, что в США зачастую декларируются цели, которых в действительности никто не стремится достигнуть на практике. Не говоря уже о том, что американские политики порой говорят о заведомо недостижимых целях.

Сейчас, напомнил Дудчак, США утверждают, что намерены «до последнего» продолжать поддерживать Украину, пока та не добьется «победы». И в этой ситуации, конечно, вопрос Маска о том, «что же дальше», является вполне закономерным, учитывая, что продолжение финансирования Украины и накачка ее западным оружием ведет не столько к победе Киева, сколько к угрозе глобального конфликта.

«С другой стороны, я не считаю, что у Соединенных Штатов именно такая задача — победа в войне. Их-то как раз устраивает то, что они сейчас делают: постоянное увеличение заказов для военно-промышленного комплекса собственной страны, который лоббирует эти решения. И это, конечно, может идти очень долго, если этому не положить конец, – рассуждает эксперт. – Просто получается так, что во всем этом процессе заинтересованы в основном крупный капитал, корпорации, которые производят оружие, и в этом плане их все устраивает».

Сейчас, благодаря решению Пентагона, американский ВПК получил заказов еще более чем на два миллиарда долларов, и в будущем он получит еще и еще. Для простых американцев это означает, что будут рабочие места. Каким-то образом это повлияет и на американскую экономику в целом, со всеми ее долгами и дефицитами, отметил также Дудчак.

Дудчак: США не ставят перед собой цели обеспечить Украине победу над РФ
«Самое главное для них — пролонгировать, получить сейчас прибыли, а чем это закончится, не важно. Ну и еще “притопить” Европу, заместить своим производством производства европейских стран и в принципе европейскую промышленность довести до разрухи», – добавил политолог.

Поэтому, по его словам, если безоговорочно верить всему, что заявляют в Болом доме, Илон Маск задается справедливым вопросом. А с другой стороны, добавил эксперт, нужно смотреть правде в глаза и признать, что тех, кто в США принимает решения, устраивает именно нынешний политический курс.

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