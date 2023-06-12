Дудчак: США не ставят перед собой цели обеспечить Украине победу над РФ

Американцев полностью устраивает та ситуация, которая сложилась сейчас, когда украинский конфликт обеспечивает ВПК США заказами и заработком. Поэтому нынешние процессы, если им не положить конец, могут длиться очень долго.
Такое мнение в разговоре с Федеральным агентством новостей высказал кандидат экономических наук, политолог Александр Дудчак, комментируя реакцию американского изобретателя и бизнесмена Илона Маска на выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Киеву.
Ранее Илон Маск отозвался на новость о том, что оборонное ведомство США направит Украине военную помощь на сумму в 2,1 миллиарда долларов, включив в пакет системы ПВО HAWK, беспилотники Puma, а также всевозможные боерипасы, включая ракетные системы с лазерным наведением.
В комментарии под этой новостью, опубликованной в сети микроблогов Twitter, американский бизнесмен разместил вопросительный комментарий:
«Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности».
Как заявил по этому поводу Александр Дудчак, едва ли слова Маска могут оказаться пророческими, хотя тот является весьма умным человеком и этого нельзя отрицать.
Все дело в том, добавил политолог, что в США зачастую декларируются цели, которых в действительности никто не стремится достигнуть на практике. Не говоря уже о том, что американские политики порой говорят о заведомо недостижимых целях.
Сейчас, напомнил Дудчак, США утверждают, что намерены «до последнего» продолжать поддерживать Украину, пока та не добьется «победы». И в этой ситуации, конечно, вопрос Маска о том, «что же дальше», является вполне закономерным, учитывая, что продолжение финансирования Украины и накачка ее западным оружием ведет не столько к победе Киева, сколько к угрозе глобального конфликта.
«С другой стороны, я не считаю, что у Соединенных Штатов именно такая задача — победа в войне. Их-то как раз устраивает то, что они сейчас делают: постоянное увеличение заказов для военно-промышленного комплекса собственной страны, который лоббирует эти решения. И это, конечно, может идти очень долго, если этому не положить конец, – рассуждает эксперт. – Просто получается так, что во всем этом процессе заинтересованы в основном крупный капитал, корпорации, которые производят оружие, и в этом плане их все устраивает».
Сейчас, благодаря решению Пентагона, американский ВПК получил заказов еще более чем на два миллиарда долларов, и в будущем он получит еще и еще. Для простых американцев это означает, что будут рабочие места. Каким-то образом это повлияет и на американскую экономику в целом, со всеми ее долгами и дефицитами, отметил также Дудчак.
«Самое главное для них — пролонгировать, получить сейчас прибыли, а чем это закончится, не важно. Ну и еще “притопить” Европу, заместить своим производством производства европейских стран и в принципе европейскую промышленность довести до разрухи», – добавил политолог.
Поэтому, по его словам, если безоговорочно верить всему, что заявляют в Болом доме, Илон Маск задается справедливым вопросом. А с другой стороны, добавил эксперт, нужно смотреть правде в глаза и признать, что тех, кто в США принимает решения, устраивает именно нынешний политический курс.