Дудчак: США не ставят перед собой цели обеспечить Украине победу над РФ

Сейчас, благодаря решению Пентагона, американский ВПК получил заказов еще более чем на два миллиарда долларов, и в будущем он получит еще и еще. Для простых американцев это означает, что будут рабочие места. Каким-то образом это повлияет и на американскую экономику в целом, со всеми ее долгами и дефицитами, отметил также Дудчак.