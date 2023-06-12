МИД Китая не стал подтверждать информацию о возможной поездке Блинкена в КНР

Китайская сторона не может подтвердить информацию о возможной поездке главы Госдепа США Энтони Блинкена в Пекин, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь.
Плюс ко всему китайский дипломат опроверг данные о шпионской деятельности, которую республика якобы проводит с территории Кубы.
«По поводу этого визита (Блинкена. — Прим. ред.): у меня на текущий момент нет какой-либо информации, которую я мог бы распространить», — подчеркнул Ван Вэньбинь.
Журналисты The Wall Street Journal ранее сообщили, что власти США начали подозревать Китай в шпионаже через портовые краны, передает телеканал «360».