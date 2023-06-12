Действующий глава украинского государства Владимир Зеленский был вынужден объявить о начале контрнаступления ВСУ под давлением западных кураторов. Такое мнение высказали эксперты китайского издания Global Times.
Аналитик Чжао Юша отметил, что киевский режим боится потерять поддержку Соединенных Штатов и других стран НАТО, поэтому соглашается на условия коллективного Запада, в том числе при освещении боевых действий.
«США и некоторым европейским странам срочно нужны позитивные сдвиги, чтобы убедить свои внутренние общественные и политические силы продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь», — в свою очередь заявил Шэнь И, профессор Университета Фудань.
Эксперты Global Times подчеркнули, что Запад в ходе украинского конфликта преследует эгоистичные цели и безразличен к большим потерям ВСУ и жертвам среди мирных граждан.