В России может появиться карта для бесплатных путешествий по стране

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил Минэкономразвития РФ создать карту «Прекрасная Россия», которая позволит молодежи бесплатно ездить по стране.
По словам политика, у каждого молодого гражданина должна быть возможность увидеть Россию, чтобы узнать и полюбить ее. По задумке Чернышова, карта будет представлять собой аналог Пушкинской карты. Благодаря ей россияне в возрасте от 18 до 22 лет смогут совершать туристические поездки за пределы своих регионов, пишет ТАСС.
Вице-спикер ГД предложил установить ежегодный лимит средств на карте в размере 30 тыс. рублей. Неиспользованные деньги не будут «сгорать» — граждане смогут потратить их в следующем году.