В России может появиться карта для бесплатных путешествий по стране

По словам политика, у каждого молодого гражданина должна быть возможность увидеть Россию, чтобы узнать и полюбить ее. По задумке Чернышова, карта будет представлять собой аналог Пушкинской карты. Благодаря ей россияне в возрасте от 18 до 22 лет смогут совершать туристические поездки за пределы своих регионов, пишет ТАСС.