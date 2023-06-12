Премьер Южной Кореи осудил заявление китайского посла об отношениях с США

Южнокорейский премьер Хан Док Су подверг критике заявление китайского посла Син Хаймина про отношения Вашингтона и Сеула, передает издание Yonhap.
Глава дипломатической миссии КНР до этого сказал, что перед отношениями Кореи и Китая появились внешние вызовы. Белый дом наращивает давление на Пекин, а некоторые считают, что китайская сторона проиграет в этом противостоянии.
Премьер Южной Кореи в свою очередь напомнил, что он когда-то также занимал пост посла в Соединенных Штатах.
«Я считаю совершенно неприемлемым для дипломата поведением, если посол выступает с высказываниями, похожими на одностороннюю критику, без цели улучшить двусторонние отношения», — подчеркнул Хан Док Су.
Ранее сообщалось, что военные самолеты Китая и России заметили недалеко от Южной Кореи, передает телеканал «360».