Александр Кержаков претендует на пост тренера сербского «Спартака»

Бывший форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков может занять пост главного тренера сербского «Спартака».
Российский тренер Александр Кержаков ведет переговоры с клубом «Спартак» из Субботицы. Об этом информирует «Евро-футбол.Ру». Кержаков пока не подтверждал, что может продолжить тренерскую карьеру в Сербии.
Последним местом работы российского специалиста была «Кармиотисса». В апреле кипрский клуб объявил об уходе 40-летнего тренера. Кержаков проработал в «Кармиотиссе» всего несколько месяцев. Ранее он возглавлял «Пари Нижний Новгород» и юниорскую сборную России по футболу.