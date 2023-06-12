«Морковка для ослика». Монтян объяснила звучащие на Западе посулы членства Украины в НАТО

А все разговоры о гарантиях безопасности для Украины вместо членства в Альянсе, по ее словам, припасены Западом на тот случай, если Киев окончательно утратит способность сражаться, и потребуется срочно усадить его за стол переговоров с Москвой. Тогда необходимость пожертвовать территориями, которые перешли в состав РФ, будет объясняться тем, что после завершения конфликта Украина получит от Запада гарантии безопасности, а там ее «быстренько» примут в НАТО, и тогда она сможет «забрать назад» все потерянные регионы.