«Морковка для ослика». Монтян объяснила звучащие на Западе посулы членства Украины в НАТО

Регулярно звучащие от западных политиков намеки на то, что в будущем Украина когда-нибудь все же сможет стать членом военного блока НАТО, являются «разводом для совсем тупых».
Такое мнение в колонке для Telegram-канала «Специально для RT» высказала украинский общественный деятель, блогер и адвокат Татьяна Монтян, которая прокомментировала очередное заявление по этой теме постпреда США в НАТО Джулианны Смит.
«Я думаю, что союзники сейчас согласны с тем, что должное приглашение маловероятно, пока Украина принимает участие в полномасштабной войне», – заявила Смит ранее.
По мнению Татьяны Монтян, подобное высказывание можно назвать удивительным, особенно если вспомнить, что в последнее время Киеву не раз давали понять, что Украину в Североатлантическом альянсе не ждут никогда – ни во время войны, ни после ее завершения.
«Просто потому, что Запад вовсе не мечтает, чтобы его граждане умирали в войне с Россией за украинские интересы. Вот наоборот — это да, это пожалуйста, а так — дураков, извините, нет, – объяснила Монтян. – Хотя возможность вступить в НАТО у Украины есть. Для этого надо либо победить Россию и вернуть все утраченные с 2014 года территории, либо официально отказаться от них. Ни одно, ни другое абсолютно нереально».
И в этой ситуации, по словам блогера, интересно только одно: зачем американская представительница в НАТО озвучивает эти «гнилые понты». А это объясняется как раз очень просто: перед носом ослика нужно продолжать держать морковку, чтобы он продолжал послушно идти в нужном направлении. И Украина продолжает идти туда, куда ее ведет Запад, теряя попутно территории и население, а заодно и само понятие будущего, пишет Монтян.
А все разговоры о гарантиях безопасности для Украины вместо членства в Альянсе, по ее словам, припасены Западом на тот случай, если Киев окончательно утратит способность сражаться, и потребуется срочно усадить его за стол переговоров с Москвой. Тогда необходимость пожертвовать территориями, которые перешли в состав РФ, будет объясняться тем, что после завершения конфликта Украина получит от Запада гарантии безопасности, а там ее «быстренько» примут в НАТО, и тогда она сможет «забрать назад» все потерянные регионы.
«В реальности же не будет ни того, ни другого, да и вообще все эти заявления могут сработать лишь с не самыми умными, мягко говоря, людьми. Увы, тяжело контуженное массированной пропагандой украинское общество может заглотнуть еще и не такое, так что кто знает. А вдруг-таки сработает?» – заключает Татьяна Монтян.
Напомним, ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш высказал мнение, что начавшееся наконец давно обещанное Западом украинское контрнаступление не обернется ничем хорошим ни для Киева, ни для Соединенных Штатов, ни для военного блока НАТО.