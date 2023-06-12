Зеленский утвердил закон о переносе празднования Дня Победы на 8 мая

Украинский президент Владимир Зеленский утвердил закон о праздновании Дня Победы 8 мая.
Согласно тексту документа, теперь праздник будет называться Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Он будет объявлен официальным выходным.
Стоит отметить, что теперь 9 мая на Украине будут отмечать День Европы, однако он будет считаться рабочим.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Зеленского в предательстве предков из-за переноса празднования Дня Победы.