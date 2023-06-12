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Глава СОМБ Иванов предупредил о негативных последствиях приказа Шойгу об обязательном контракте для добровольцев

Политика
Глава СОМБ Иванов предупредил о негативных последствиях приказа Шойгу об обязательном контракте для добровольцев

Приказ Министра обороны РФ Сергея Шойгу выглядит как попытка единоличного захвата власти над самым боеспособным подразделением в зоне СВО. Такую точку зрения высказал глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

«Вчера Замминистра обороны России Николай Александрович Панков заявил о том, что Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все частные военные компании должны до 1 июля заключить контракты с Минобороны. Это заявление ввело меня в изумление! Группа "Вагнера" как и любые военные организации России подчиняется Верховному Главнокомандующему, как исполнителю воли народа нашей страны. Значит ли это, что Министр обороны пытается за спиной у Главы государства обеспечить себе личную власть над организациями, играющими ключевую роль в Специальной военной операции? И это происходит в сложнейший для фронта момент, когда противник контрнаступает», — подчеркнул глава СОМБ.
Глава СОМБ Иванов предупредил о негативных последствиях приказа Шойгу об обязательном контракте для добровольцев

Иванов добавил, что подобные случаи, когда военное руководство пытается установить личный контроль над боеспособными подразделениями нередки на Черном континенте. Он отметил, что по опыту коллег с материка, они заканчиваются плохо, в особенности для жителей этих стран:

«В этой связи вынужден обратить внимание на опыт африканских стран. Часто очень дорого для народов обходится, когда "попутавшее берега" военное руководство пытается необдуманно и нахрапом исходя из личных целей, взять под свой контроль эффективные боевые формирования. Такие формирования часто возникают в ходе тяжелых вооруженных конфликтов именно за счет необходимости игнорировать формальности и бюрократию, которые присущи военным ведомствам по всему миру».
Глава СОМБ Иванов предупредил о негативных последствиях приказа Шойгу об обязательном контракте для добровольцев

Иванов отметил, что подобные перестановки в управлении могут быть обоснованными и необходимыми. Однако, по его мнению, все они должны проходить исключительно в мирное время, когда стране ничего не угрожает.

Всему свое время и после наступления мира все это может стать даже необходимым, но сейчас это нельзя понимать иначе чем как попытку захвата власти со стороны Министра обороны. Поэтому я полностью поддерживаю решение Евгения Пригожина о том, что ЧВК "Вагнер" не будет сейчас подписывать никаких контрактов с Министерством обороны», — резюмировал глава СОМБ.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продемонстрировал, как МО РФ пытается вынудить «музыкантов» заключить контракт.

#россия #Украина #сомб #ЧВК Вагнер