Глава СОМБ Иванов предупредил о негативных последствиях приказа Шойгу об обязательном контракте для добровольцев

Приказ Министра обороны РФ Сергея Шойгу выглядит как попытка единоличного захвата власти над самым боеспособным подразделением в зоне СВО. Такую точку зрения высказал глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
«Вчера Замминистра обороны России Николай Александрович Панков заявил о том, что Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все частные военные компании должны до 1 июля заключить контракты с Минобороны. Это заявление ввело меня в изумление! Группа "Вагнера" как и любые военные организации России подчиняется Верховному Главнокомандующему, как исполнителю воли народа нашей страны. Значит ли это, что Министр обороны пытается за спиной у Главы государства обеспечить себе личную власть над организациями, играющими ключевую роль в Специальной военной операции? И это происходит в сложнейший для фронта момент, когда противник контрнаступает», — подчеркнул глава СОМБ.
Иванов добавил, что подобные случаи, когда военное руководство пытается установить личный контроль над боеспособными подразделениями нередки на Черном континенте. Он отметил, что по опыту коллег с материка, они заканчиваются плохо, в особенности для жителей этих стран:
«В этой связи вынужден обратить внимание на опыт африканских стран. Часто очень дорого для народов обходится, когда "попутавшее берега" военное руководство пытается необдуманно и нахрапом исходя из личных целей, взять под свой контроль эффективные боевые формирования. Такие формирования часто возникают в ходе тяжелых вооруженных конфликтов именно за счет необходимости игнорировать формальности и бюрократию, которые присущи военным ведомствам по всему миру».
Иванов отметил, что подобные перестановки в управлении могут быть обоснованными и необходимыми. Однако, по его мнению, все они должны проходить исключительно в мирное время, когда стране ничего не угрожает.
Всему свое время и после наступления мира все это может стать даже необходимым, но сейчас это нельзя понимать иначе чем как попытку захвата власти со стороны Министра обороны. Поэтому я полностью поддерживаю решение Евгения Пригожина о том, что ЧВК "Вагнер" не будет сейчас подписывать никаких контрактов с Министерством обороны», — резюмировал глава СОМБ.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продемонстрировал, как МО РФ пытается вынудить «музыкантов» заключить контракт.