Жозеп Боррель назвал условие для переговоров по украинскому конфликту

Президент России Владимир Путин не станет предпринимать никаких действий по переговорам пока не завершатся выборы лидера США в 2024 году. Такое предположение сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Политик назвал условие для переговоров по украинскому конфликту. По словам Борреля, Путин дождется объявления результатов голосования президентских выборов в США. Об итогах сообщат в ноябре 2024 года.
«До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров», — говорится в комментарии Борреля.
Ранее в Киеве не приняли предложение Бразилии, Индонезии и Африки по урегулированию украинского конфликта. В офисе президента Владимира Зеленского заявили, что готовы идти на контакт на собственных условиях.