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Жозеп Боррель назвал условие для переговоров по украинскому конфликту

Политика
Жозеп Боррель назвал условие для переговоров по украинскому конфликту

Президент России Владимир Путин не станет предпринимать никаких действий по переговорам пока не завершатся выборы лидера США в 2024 году. Такое предположение сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Политик назвал условие для переговоров по украинскому конфликту. По словам Борреля, Путин дождется объявления результатов голосования президентских выборов в США. Об итогах сообщат в ноябре 2024 года.

«До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров», — говорится в комментарии Борреля.

Ранее в Киеве не приняли предложение Бразилии, Индонезии и Африки по урегулированию украинского конфликта. В офисе президента Владимира Зеленского заявили, что готовы идти на контакт на собственных условиях.

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