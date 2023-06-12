Замглавы МИД Украины Мельник вновь потребовал увеличить поставки Leopard 2

Напомним также, что в субботу представители Минобороны РФ сообщили, что при попытках наступления на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard, а также пять боевых машин пехоты Bradley. Российские бойцы в свою очередь оттеснили.