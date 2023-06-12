Замглавы МИД Украины Мельник вновь потребовал увеличить поставки Leopard 2

Замминистра иностранных дел и бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил в интервью Tagesspiegel, что Киеву требуется большее количество немецких танков Leopard 2, чем сейчас.
Он добавил, что подобная техника «буквально на вес золота», и Германия могла бы поставить их без угрозы снижения своей обороноспособности. Мельник также попросил поставить дополнительно 60 единиц боевых машин пехоты Marder.
«Украинской армии в первую очередь нужно гораздо большее количестве западных танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники», — заявил он.
Отметим, что ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что по состоянию на конец мая страны Запада поставили Украине около 60 танков Leopard 2.
Украина должна была получить свыше 50 экземпляров Leopard 2 в рамках так называемой «танковой коалиции» западных стран, в том числе 18 из запасов бундесвера. Кроме того, в феврале министерство экономики Германии одобрило экспорт на Украину до 178 танков Leopard 1A5.
Напомним также, что в субботу представители Минобороны РФ сообщили, что при попытках наступления на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard, а также пять боевых машин пехоты Bradley. Российские бойцы в свою очередь оттеснили.