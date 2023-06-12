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Во Франции пенсионер застрелил 11-летнюю девочку из Британии и ранил ее родителей

Происшествия
Во Франции пенсионер застрелил 11-летнюю девочку из Британии и ранил ее родителей

На западе Франции 71-летний уроженец Нидерландов застрелил британскую школьницу. Злоумышленника задержали. Об этом сообщает Telegramme.

Инцидент произошел в Сен-Эрбо. По информации издания, 11-летняя девочка играла во дворе своего дома вместе с младшей сестрой. В какой-то момент пожилой сосед открыл огонь.

Школьница получила смертельные ранения. Ее родителям потребовалась медицинская помощь. Отец находится в критическом состоянии, жизни матери ничего не угрожает. Их младшая дочь не пострадала.

По предварительным данным, нападавший находился под воздействием запрещенных веществ. Мотивом мог стать спор из-за участка земли.