Рогов: российские войска перешли в контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении

Российские войска перешли в контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В данный момент началась контратака со стороны наших ребят — 127 дивизия идет в бой, идет вперед. При этом осуществляется массированная поддержка ВКС России», — сказал Рогов.
По его словам, действия штурмовых подразделений ВС РФ также активно поддерживает огнем реактивная и ствольная артиллерия, которая наносит удары по позициям ВСУ.