Названые три страны Европы, которые оказались самыми дружелюбными в отношении России

Несмотря на русофобские тенденции в международной политике, некоторые страны Европы не относятся к россиянам негативно.
Самыми дружелюбными по отношению к РФ государствами оказались Австрия, Венгрия и Болгария, согласно результатам социального опроса, проведенного среди местного населения. Более 65% жителей Болгарии благожелательно настроены к россиянам. В Венгрии об этом сообщили 39% респондентов, в Австрии — 34%, говорится в материале Европейского совета по международным отношениям.
Хуже всего к России относятся датчане. В этой европейской стране о дружелюбии к россиянам заявили всего 7% опрошенных граждан. Польша и Швеция тоже вошли в список не благосклонно настроенных государств.
Большинство жителей Европы выступили за сохранение отношений с Россией, а некоторые и за полное сотрудничество, передает телеканал «360».