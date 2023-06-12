Названые три страны Европы, которые оказались самыми дружелюбными в отношении России

Самыми дружелюбными по отношению к РФ государствами оказались Австрия, Венгрия и Болгария, согласно результатам социального опроса, проведенного среди местного населения. Более 65% жителей Болгарии благожелательно настроены к россиянам. В Венгрии об этом сообщили 39% респондентов, в Австрии — 34%, говорится в материале Европейского совета по международным отношениям.