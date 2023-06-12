Аргентинского футболиста Месси задержали полицейские в аэропорту Пекина

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был задержан китайскими пограничниками в пекинском аэропорту 12 июня. Об этом информирует Diario Sport. По данным источника, у 35-летнего футболиста отсутствовала виза. Месси пришлось провести в аэропорту два часа, чтобы оформить документ.