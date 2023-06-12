Аргентинского футболиста Месси задержали полицейские в аэропорту Пекина

Капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси задержали в аэропорту Пекина.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был задержан китайскими пограничниками в пекинском аэропорту 12 июня. Об этом информирует Diario Sport. По данным источника, у 35-летнего футболиста отсутствовала виза. Месси пришлось провести в аэропорту два часа, чтобы оформить документ.
Аргентинский футболист прилетел в Китай впервые с 2017 года. В Пекине Месси сыграет за свою национальную сборную, которая проведет товарищеский матч с Австралией. Встреча состоится 15 июня.