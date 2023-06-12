Хазин рассказал о новом «шухере», который для России готовит Великобритания

Великобритания готовит очередной «шухер», рассчитывая на то, что, вынудив Россию вступиться за своих людей, она втянет ее в новую войну.
Об этом рассказал известный политолог и экономист Михаил Хазин, слова которого приводит телеканал «Царьград».
Для очередной антироссийской провокации, по словам эксперта, британцы собираются использовать Сербию, что позволит Лондону, во-первых, нанести еще один болезненный удар по Евросоюзу, и, во-вторых, заставить Россию воевать на два фронта. Таким образом, именно Балканы являются той точкой в Европе, которая может взорваться уже в ближайшее время, считает Хазин.
Британцы, объяснил эксперт, исходят из той простой логики, что Россия никогда не бросит Сербию в беде, даже если будет понимать, что помощь братской стране обойдется ей слишком дорого. А если Россия пойдет биться за сербов, то ей придется взять в нагрузку еще и Черногорию.
«Значит, придется уже начинать полномасштабную войну. Все это создает определенные проблемы и для России тоже. А Великобритании с ее конструкцией Прибалтики, Польши, Украины происходящее очень даже выгодно», – заявил политолог.
Но, если такая война действительно начнется, она станет дополнительным фронтом и для Соединенных Штатов, отметил при этом Хазин. А США в сложившейся ситуации едва ли смогут воевать еще на одном направлении – для них это будет уже слишком сложно.
При этом Соединенным Штатам не трудно политически контролировать ситуацию на Балканах. Именно поэтому Вашингтон смог «буквально за несколько часов» потушить недавно разгоревшийся там конфликт.
«Но что пришлось пообещать сербам за эту помощь? И вот тут очень интересная тема. Дело в том, что нынешний премьер-министр Сербии играет не на две стороны, как некоторые думают, – на Россию и на НАТО, – а на три. Третья сторона – это Китай. Есть у меня гипотеза. Никаких нет данных, чистая гипотеза, что он получил от Соединенных Штатов Америки требование свои контакты с Китаем закрыть. И тогда картинка получается более-менее четкая и внятная». – рассуждает Хазин.
Но такое развитие ситуации, по его словам, даже если все выглядит прекрасно и создается впечатление, что проблему можно решить политическим путем, неинтересно уже самой Великобритании. Ведь в Лондоне понимают, что украинский кризис недолговечен.
По мнению Михаила Хазина, украинский вопрос в его горячей фазе будет решен, возможно, уже к концу нынешнего лета, и тогда Лондону потребуется какая-то другая возможность вредить России через третьих лиц.
«После того как [слом ситуации на Украине] произойдет, влияние Великобритании в регионе резко ослабнет, и тогда, соответственно, использовать эту картинку для разлома Евросоюза станет намного сложнее. Не говоря уже про то, что есть серьезные основания считать, что [президент Франции Эммануэль] Макрон и [канцлер ФРГ Олаф] Шольц начинают уже постепенно, как бы аккуратненько отворачиваться в сторону», – напомнил Хазин.
Таким образом, добавил эксперт в заключение, к угрозе, которую по отношению к Сербии представляет собой Великобритания, Россия должна отнестись очень серьезно.