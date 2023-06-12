Путин назвал Берлускони принципиальным сторонником дружественных отношений России и Италии

Российский президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, проинформировали в Кремле.
По словам главы государства, россияне будут помнить Берлускони в качестве последовательного и принципиального сторонника развития дружественных отношений между государствами.
«Он внес поистине неоценимый личный вклад в развитие взаимовыгодных российско-итальянских партнерских связей», — подчеркнул Путин.
Ранее сообщалось, что Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни. Политик умер в миланской больнице «Сан-Раффаэле», передает телеканал «360».