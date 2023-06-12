Число желающих помогать украинцам граждан Польши сократилось до 42%

Против приема украинских беженцев выступают 50 участников опроса. Каждый третий признался, что его отношение к беженцам изменилось, причем у 85% - в худшую сторону. По словам поляков, отрицательное отношение к беженцам чаще всего вызывают такие формулировки, как «все должно быть бесплатно» или «все должно быть им».