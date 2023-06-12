Число желающих помогать украинцам граждан Польши сократилось до 42%

Количество граждан Польши, убежденных в том, что страна должна помогать Украине, сократилось с 62 до 42%. Об этом говорят данные опроса, проведенного специалистами Варшавского университета.
В исследовании, которое проходило с 23 мая по 6 июня, приняли участие 584 жителя Польши. Выяснилось, что положительно к помощи Украине относятся 35% опрошенных, что на 12% меньше, чем в январе текущего года. Напротив, число негативно оценивающих такие действия Польши, увеличилось вдвое – с 5 до 10%, пишет издание «ИноСМИ».
Против приема украинских беженцев выступают 50 участников опроса. Каждый третий признался, что его отношение к беженцам изменилось, причем у 85% - в худшую сторону. По словам поляков, отрицательное отношение к беженцам чаще всего вызывают такие формулировки, как «все должно быть бесплатно» или «все должно быть им».
Ранее о том, что поляки стали хуже относиться к беженцам с Украины заявил президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка. По его словам, одной из причин стало то, что большинство украинцев в Польше разговаривают на русском языке.