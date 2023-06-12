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Минобороны РФ: российскими средствами ПВО за сутки была перехвачена украинская ракета «Точка-У»

Армия
Минобороны РФ: российскими средствами ПВО за сутки была перехвачена украинская ракета «Точка-У»

Российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки была перехвачена украинская тактическая ракета «Точка-У», сообщили представители Минобороны России.

Кроме того, средствами ПВО РФ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Также российские военные уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300 в районе населенного пункта Гай Днепропетровской области, уточнили в российском военном ведомстве.

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