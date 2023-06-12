Минобороны РФ: российскими средствами ПВО за сутки была перехвачена украинская ракета «Точка-У»

Российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки была перехвачена украинская тактическая ракета «Точка-У», сообщили представители Минобороны России.
Кроме того, средствами ПВО РФ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.
Также российские военные уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300 в районе населенного пункта Гай Днепропетровской области, уточнили в российском военном ведомстве.