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Токаев пожелал россиянам благополучия и прогресса в национальный праздник

Политика
Токаев пожелал россиянам благополучия и прогресса в национальный праздник

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к властям России и гражданам страны в национальный праздник. Он направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.

Токаев пожелал россиянам благополучия и прогресса. Праздничное обращение обнародовала пресс-служба лидера Казахстана.

«В своей телеграмме Касым-Жомарт Токаев пожелал народу России благополучия и прогресса, а также выразил уверенность в укреплении сотрудничества на благо и в интересах двух стран», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар также поздравил министра иностранных дел Сергея Лаврова с Днем России. Дипломат выразил надежду на развитие сотрудничества Москвы и Нью-Дели.

Ранее на сайте телеканала «360» обнародовали обращение губернатора Московской области по случаю Дня России.

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