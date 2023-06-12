Токаев пожелал россиянам благополучия и прогресса в национальный праздник

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к властям России и гражданам страны в национальный праздник. Он направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.
Токаев пожелал россиянам благополучия и прогресса. Праздничное обращение обнародовала пресс-служба лидера Казахстана.
«В своей телеграмме Касым-Жомарт Токаев пожелал народу России благополучия и прогресса, а также выразил уверенность в укреплении сотрудничества на благо и в интересах двух стран», — говорится в сообщении пресс-службы.
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар также поздравил министра иностранных дел Сергея Лаврова с Днем России. Дипломат выразил надежду на развитие сотрудничества Москвы и Нью-Дели.
Ранее на сайте телеканала «360» обнародовали обращение губернатора Московской области по случаю Дня России.