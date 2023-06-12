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СК возбудил уголовное дело после убийства депутата из Ханты-Мансийска в Новой Москве

Происшествия
СК возбудил уголовное дело после убийства депутата из Ханты-Мансийска в Новой Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства депутата из Ханты-Мансийска в Новой Москве и покушении на жизнь его супруги, сообщили в Telegram-канале столичного ведомства.

Преступление было совершено в поселении Сосенское. Между погибшим и его помощником по дому произошел конфликт.

Рабочий набросился с ножом на хозяина дома и ранил. Травма оказалась смертельной. Супруга прибежала на крики и пострадала от рук нападавшего. Ее госпитализировали.

Преступник закопал труп в подвале и скрылся. Нападавшего задержали, сейчас с ним проводятся следственные мероприятия.

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