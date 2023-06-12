СМИ: США всерьез опасаются ядерного столкновения с Россией и Китаем

По словам автора статьи, в Вашингтоне явно опасаются объединенной ядерной мощи Москвы и Пекина. В соответствии с оценками Пентагона, у Китая на данный момент находится 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их количество увеличится до 1500.