СМИ: США всерьез опасаются ядерного столкновения с Россией и Китаем

США переориентировали свою ядерную стратегию на борьбу с двумя наиболее серьезными противниками — Россией и Китаем. Об этом заявил журналист саудовской газеты Asharq Al-Awsat Амал Мудалли.
По словам автора статьи, в Вашингтоне явно опасаются объединенной ядерной мощи Москвы и Пекина. В соответствии с оценками Пентагона, у Китая на данный момент находится 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их количество увеличится до 1500.
С учетом такого атомного потенциала, находящегося в распоряжении России уже сейчас, США столкнутся с 3000 боеголовок.
Именно по этой причине, по словам Мудалли, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности без предварительных условий начать диалог с Россией о перезапуске СНВ-3 и разработке договора, который сможет заменить его.
Как сообщает журналист, поведение Соединенных Штатов явно демонстрирует, что тип ограничений, на которые в Белом Доме могут согласиться после истечения срока действия договора, будет напрямую зависеть от размера и масштаба наращивания военного потенциала Китая.
Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил о наращивании числа развернутого стратегического вооружения ядерными державами на фоне украинского конфликта.