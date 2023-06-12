Минобороны РФ показало на видео уничтожение вертолетом Ка-52 бронемашины ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны РФ обнародовало видео уничтожения экипажем вертолета Ка-52 ВКС России украинский бронемашины на Запорожском направлении.
На представленных кадрах хорошо видно, как техника ВСУ попадает в прицел оружейного комплекса вертолета, после чего российский пилот осуществляет пуск управляемой ракеты по бронемашине противника и поражает ее.
«Экипаж вертолета Ка-52 обнаружил движущийся бронетранспортер ВСУ, нанес удар управляемой ракетой. В результате удара боевая бронированная машина ВСУ уничтожена вместе с экипажем», — рассказали в российском военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили узел связи украинских войск на Запорожском направлении в районе населенного пункта Кирово.