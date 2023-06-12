Кедми: НАТО боится столкновения с Россией из-за контрнаступления ВСУ

Страны Запада продолжают заявлять, что не принимают участия в боевых действиях на Украине. Это связано с тем, что в НАТО больше всего боятся прямого столкновения с российской армией и поэтому опасаются непредвиденных последствий контрнаступления ВСУ, заявил израильский эксперт Яков Кедми.
По его словам, в Альянсе осознают, что их армии сегодня не готовы к военному противостоянию с Москвой, однако западные страны продолжат действовать руками Украины против России.
«То, чего они боятся — чтобы необдуманные действия украинских войск привели к столкновению между их армиями и российской армией. Пока они прячутся за словами "мы не участвуем"», — сказал Кедми.
Кроме того, эксперт отметил, что главной целью контрнаступления ВСУ является намерение получить более выгодные переговорные позиции для Киева. В случае если Россия начнет добиваться результатов на Западе сразу же заговорят о намерении начать переговоры, считает Кедми.