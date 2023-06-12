Кедми: НАТО боится столкновения с Россией из-за контрнаступления ВСУ

Страны Запада продолжают заявлять, что не принимают участия в боевых действиях на Украине. Это связано с тем, что в НАТО больше всего боятся прямого столкновения с российской армией и поэтому опасаются непредвиденных последствий контрнаступления ВСУ, заявил израильский эксперт Яков Кедми.