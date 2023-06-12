Путин поздравил граждан с Днем России

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с праздником День России, который традиционно отмечается 12 июня.
Глава государства отметил, что это мероприятие утверждает единство многонационального народа. Также Путин назвал священным наследие предков и заявил, что страна верна их традициям.
«Дорогие друзья, коллеги. Поздравляю всех с праздником, с Днем России. Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества», — передает его слова РИА Новости.
Российский президент добавил, что День России утверждает преданность народа своей стране. Также праздник показывает теплое и душевное отношение граждан к любимой Родине.