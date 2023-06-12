«Весь мир был прикован к экранам»: Пригожин опубликовал рассказ Ратибора об освобождении Пальмиры ЧВК «Вагнер»

Итогом, по его словам, стало решение Министерства обороны России выгнать «музыкантов» с территории САР и взять под контроль уже освобожденный город. Пальмира недолго контролировалась ВС РФ — уже в декабре ее снова захватили немногочисленные силы ИГИЛ✱ и страна еще раз обратилась к ЧВК «Вагнер» с просьбой о помощи.