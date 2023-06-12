«Весь мир был прикован к экранам»: Пригожин опубликовал рассказ Ратибора об освобождении Пальмиры ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал рассказ легендарного командира штурмового отряда «музыкантов» Ратибора, который дважды освобождал Пальмиру.
Рассказ опубликовала пресс-служба компании «Конкорд». Командир штурмового отряда Ратибор вспомнил, как в 2016 году был утвержден приказ предоставить военную помощь САР в борьбе с ИГИЛ✱ (запрещенная в РФ террористическая организация). Тогда всю тяжесть наземных операций на себя взяла ЧВК «Вагнер».
«В марте 2016 года весь мир был прикован к экранам телевизоров и внимательно следил за происходящим бесчинством террористов в древнем городе Пальмира "Тадмор" (убийство мирных жителей, казни в прямом эфире)», — рассказывает Ратибор.
Не думая ни секунды, сотрудники «оркестра» прибыли в древний город и к концу марта Пальмира была освобождена от террористов. Ратибор подчеркивает, что операция была выполнена исключительно бойцами ЧВК «Вагнер», но ее роль была скрыта от общественности.
«Наше подразделение не гналось за славой, наградами и "медными трубами", а просто с честью и достоинством выполнило поставленные задачи руководством нашей страны и руководством нашей компании», — добавил командир.
Итогом, по его словам, стало решение Министерства обороны России выгнать «музыкантов» с территории САР и взять под контроль уже освобожденный город. Пальмира недолго контролировалась ВС РФ — уже в декабре ее снова захватили немногочисленные силы ИГИЛ✱ и страна еще раз обратилась к ЧВК «Вагнер» с просьбой о помощи.
Сотрудники «оркестра» вернулись и триумфально во второй раз освободили древний город. После выполнения поставленных задач ЧВК «Вагнер» в 2022 году вновь встала на защиту Родины, теперь, по словам Ратибора, от фашизма.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация