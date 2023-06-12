Европейских интернет-пользователей восхитили чистые и тихие улицы Москвы

Иностранный блогер посетил Россию и опубликовал в Сети видеоролик, снятый во время прогулки по Москве. Европейские интернет-пользователи пришли в восторг от увиденного.
Больше всего иностранцев поразили улицы, где нет бомжей и мало машин. Пользователь с ником Brett Burnsine подчеркнул, что в Москве идеально чисто. Комментаторы также обратили внимание на красоту русских людей и культуру страны.
«Москва выглядит намного лучше, чем большинство европейских городов», — подчеркнул подписчик Urial Rai под постом блогера на YouTube-канале.
Пользователь Andrew Vo назвал российский мегаполис «чистой и уютной европейской столицей» и добавил, что о РФ и русских на Западе много лжи. Москвой восхитились даже американцы. Юзер Grott! рассказал, что у него возникло желание побывать в столице России. Он задался вопросом, когда между РФ и Соединенными Штатами запустят авиарейсы.
Стоит отметить, что Москва продолжает развивать туристическую сферу и уделяет особое внимание бизнес-путешествиям. С июня по октябрь в городе пройдет ряд мероприятий, отражающих возможности столицы в контексте делового туризма.