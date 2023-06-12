Европейских интернет-пользователей восхитили чистые и тихие улицы Москвы

Пользователь Andrew Vo назвал российский мегаполис «чистой и уютной европейской столицей» и добавил, что о РФ и русских на Западе много лжи. Москвой восхитились даже американцы. Юзер Grott! рассказал, что у него возникло желание побывать в столице России. Он задался вопросом, когда между РФ и Соединенными Штатами запустят авиарейсы.