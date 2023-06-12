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Помощник Медведева заявил, что замглавы Совбеза РФ считает Киев русским городом

Политика
Помощник Медведева заявил, что замглавы Совбеза РФ считает Киев русским городом

Киев является прямой целью России. Такое заявление сделал помощник замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов.

Он сообщил, что политик считает Киев русским городом. Так помощник Медведева объяснил его публикацию в соцсетях. Ранее замглавы Совбеза обнародовал фотографию площади в украинской столице вместе с российским флагом.

«Дмитрий Медведев считает, что Киев — наша прямая цель. Это русский город, и он вернется домой. Мы не остановимся, пока не вернем его. С праздником!» — говорится в комментарии Осипова.

Ранее Медведев спрогнозировал переименование Майдана в центре Киева. Он может получить название площади России, считает политик.

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