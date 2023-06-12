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«Взгляд» предупредил о последствиях ареста Канадой российского самолета Ан-124

Политика
«Взгляд» предупредил о последствиях ареста Канадой российского самолета Ан-124

Страны НАТО могут последовать примеру Канады, которая конфисковала российский самолет Ан-124 «Руслан». Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Климов.

Журналисты издания «Взгляд» предупредил о последствиях ареста Канадой российского самолета Ан-124. Авторы узнали у экспертов, к чему могут привести такие действия. Климов счел эти действия воровством.

«Теперь мы можем столкнуться с конфискацией активов, не предполагающей ни их возврата владельцу, ни компенсации их стоимости», – рассказал директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо посетил Киев. Во время визита он объявил о конфискации российского самолета и передаче его Украине.

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