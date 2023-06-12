Страны НАТО могут последовать примеру Канады, которая конфисковала российский самолет Ан-124 «Руслан». Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Климов.
Журналисты издания «Взгляд» предупредил о последствиях ареста Канадой российского самолета Ан-124. Авторы узнали у экспертов, к чему могут привести такие действия. Климов счел эти действия воровством.
«Теперь мы можем столкнуться с конфискацией активов, не предполагающей ни их возврата владельцу, ни компенсации их стоимости», – рассказал директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Ранее премьер Канады Джастин Трюдо посетил Киев. Во время визита он объявил о конфискации российского самолета и передаче его Украине.