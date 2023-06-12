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В Новой Москве рабочий убил депутата из Югры и изрезал его супругу

Происшествия
В Новой Москве рабочий убил депутата из Югры и изрезал его супругу

Полицейские установили личность 58-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в подвале частного дома с признаками насильственной смерти в Новой Москве. Погибшим оказался депутат из Югры Александр Колодич, сообщает Telegram-канал «112».

Полицейские ранее обнаружили 55-летнюю супругу убитого с ножевыми ранениями. Пострадавшую госпитализировали.

Подозреваемым в преступлении оказался рабочий, помогавший семейной паре в уходе за приусадебным участком. Суд изберет меру пресечения 39-летнему мужчине.

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