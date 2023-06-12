В Новой Москве рабочий убил депутата из Югры и изрезал его супругу

Полицейские установили личность 58-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в подвале частного дома с признаками насильственной смерти в Новой Москве. Погибшим оказался депутат из Югры Александр Колодич, сообщает Telegram-канал «112».
Полицейские ранее обнаружили 55-летнюю супругу убитого с ножевыми ранениями. Пострадавшую госпитализировали.
Подозреваемым в преступлении оказался рабочий, помогавший семейной паре в уходе за приусадебным участком. Суд изберет меру пресечения 39-летнему мужчине.