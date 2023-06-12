«Спасибо тем парням, которые сегодня пришли в ЧВК «Вагнер»»: Пригожин сообщил о росте числа добровольцев

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил благодарность пришедшим вступать в ряды «оркестра» добровольцам в День России и поздравил с праздником граждан страны.
Пригожин подчеркнул, что сейчас главное для соотечественников — это отстоять Россию и сделать ее великой. Он также поблагодарил добровольцев, которые захотели присоединиться к «оркестру».
«Спасибо тем парням, которые сегодня пришли в пункты набора ЧВК "Вагнер". Сегодня в это время их в 2,5 раза больше чем обычно. После того как были сделаны провокационные заявления о необходимости прекращения существования ЧВК "Вагнер", люди пошли больше и больше, в том числе огромное количество тех, кто представляет добровольческие организации — они сказали, что они идут в ЧВК "Вагнер". Их тоже всех с нашим священным днем, с днем нашей страны, России!» — заявил Пригожин.
Ранее создатель ЧВК «Вагнер» признался, что имеет очень серьезные личные амбиции, обусловленные желанием жить в сильной России, которая сама станет диктовать миру собственные условия.