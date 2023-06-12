Американский аналитик Риттер предсказал Штатам поражение в возможной войне с КНР

Эти китайские ракеты создавались специально для того, чтобы уничтожать американские военные корабли на расстоянии сотен миль от Тайваня, то есть еще до того, как те приблизятся к проблемной зоне. И Соединенные Штаты ничего не смогут с этим поделать, добавил аналитик. Ведь самолетам, которые могли бы их защитить нужно будет лететь из Японии или с острова Гуам в Тихом океане, и этим самолетам нужны будут самолеты-заправщики, которым самим потребуются сопровождающие патрули, иначе их уничтожат.