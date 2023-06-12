Американский аналитик Риттер предсказал Штатам поражение в возможной войне с КНР

Американская армия в случае войны за Тайвань не сможет одолеть Вооруженные силы Китая так как на стороне Китая помимо гиперзвуковых ракет и надежной системы ПВО сыграет еще и удаленность театра боевых действий от США.
Об этом в эфире YouTube-канала журналиста Стефана Гарднера рассказал американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, комментируя недавний инцидент между китайским и американским военными кораблями в Тайваньском проливе. Перевод интервью на русский язык приводит информационный портал «ИноТВ».
Напомним, на днях китайский военный корабль пошел на опасное сближение с эсминцем ВМС США и сменил курс лишь, приблизившись к американскому кораблю на 150 ярдов (около 137 метров).
По мнению Скотта Риттера, подобные психологические поединки, к которым в последнее время все чаще прибегают китайские военные, являются «игрой мускулами», цель которой заключается в том, чтобы отучить США от привычки пользоваться свободой судоходства в важных для Пекина районах.
«Соединенные Штаты уже давно говорят о том, что мы называем свободой судоходства. То есть мы [американцы] не можем позволить какой-либо стране отказать Америке в доступе к международным водам. И мы рассматриваем Тайваньский пролив, отделяющий Тайвань от Китая, как международные воды. И поэтому мы часто отправляем американские военные суда через Тайваньский пролив для демонстрации силы, призванной запугать Китай», – объяснил ситуацию аналитик.
Китайцы же, по его словам, четко дают понять, что времена свободного судоходства для американских военных кораблей закончились. Поэтому они прикладывают усилия, чтобы каждый направляющийся в Тайваньский пролив корабль ВМС США понимал, что ему будет брошен вызов и произойдет очередной инцидент. Это делается для того, чтобы США, опасаясь цены, которую, возможно, придется заплатить, перестали посылать свои корабли в Тайваньский пролив.
Но Америка со своей стороны не может с этим согласиться, так как для нее это будет означать потерю лица и поражение.
«Так складывается очень опасная ситуация. Но единственное, что ее сдерживает, — реальность, которая заключается в том, что мы не можем выиграть войну с Китаем. – подчеркнул Риттер. – Я знаю, что многие люди, которые нас сейчас слушают, скажут: "Что ты такое несешь? Конечно, сможем. У нас, Америки, самый мощный флот в мире и все такое". Помните, мы только что обсуждали иранскую гиперзвуковую ракету и то, что ее невозможно сбить. Я хочу, чтобы американцы поняли: у китайцев есть гиперзвуковые ракеты, и мы не можем их сбить».
Эти китайские ракеты создавались специально для того, чтобы уничтожать американские военные корабли на расстоянии сотен миль от Тайваня, то есть еще до того, как те приблизятся к проблемной зоне. И Соединенные Штаты ничего не смогут с этим поделать, добавил аналитик. Ведь самолетам, которые могли бы их защитить нужно будет лететь из Японии или с острова Гуам в Тихом океане, и этим самолетам нужны будут самолеты-заправщики, которым самим потребуются сопровождающие патрули, иначе их уничтожат.
«Так что американцы не смогут прилететь и просто барражировать над полем боя, как у нас получалось в Афганистане и Ираке, где не было ракет класса "земля — воздух", ракет класса "воздух — воздух" и конфронтации в небе. Речь идет о входе в воздушное пространство, которое хорошо обороняется и активно оспаривается. У нас не будет преимущества», – объяснил военный эксперт.
А китайские самолеты, подчеркнул он, будут взлетать с материковой части Китая, а значит они будут иметь бóльшую зону для ожидания противника, бóльшую оперативную свободу и преимущество в виде сети противовоздушной обороны.
Вот и выходит, что в случае обычной войны между США и Китаем американцы решительно проиграют, и Тайвань при этом рискует оказаться разрушенным, подчеркнул Скотт Риттер.
И это, по его словам, отчетливо понимают в самом Тайване.
«Я думаю о том, как ситуация выглядит с тайваньской точки зрения. Они сейчас смотрят на Украину и говорят: "Это страна, безопасность которой Америка гарантировала, заявляя: "Мы гарантируем их безопасность!". Это страна, которой Америка предоставила оружие и обучение. И посмотрите на Украину. Она разрушена. Ее больше нет. Хотим ли мы этого? Ответ отрицательный", – объяснил эксперт. – Поэтому, на мой взгляд, тайваньцы проявляют сдержанность».
А между тем в ноябре 2024 года выборы главы государства пройдут не только в Соединенных Штатах, но и на Тайване. И в сложившейся ситуации выгодное положение там заняла оппозиционная партия «Гоминьдан», которая вместо того, чтобы уповать на американское оружие и помощь Вашингтона, уже направляет в Пекин делегации, работающие над реинтеграцией и мирным сотрудничеством. Поэтому можно ожидать, что ситуация в ноябре следующего года разрешится мирным политическим путем, заключил Скотт Риттер.