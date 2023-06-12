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Бывший президент Молдавии Додон назвал Россию стратегическим партнером республики

Политика
Бывший президент Молдавии Додон назвал Россию стратегическим партнером республики

Москва является стратегическим партнером для Кишинева, несмотря на нынешние сложные отношения, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

В разговоре с РИА Новости политик отметил, что российский и молдавский народы хотят дружить. Взаимодействие между сторонами еще вернется к доброму партнерству.

«Россия — наш стратегический партнер. То, что происходит сейчас, — это самый плохой период в наших отношениях. Так низко еще они не падали, к сожалению», — подчеркнул Игорь Додон.

Ранее сообщалось, что бывший молдавский лидер назвал президента России Владимира Путина настоящим патриотом своего государства, передает телеканал «360».

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