Бывший президент Молдавии Додон назвал Россию стратегическим партнером республики

Москва является стратегическим партнером для Кишинева, несмотря на нынешние сложные отношения, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.
В разговоре с РИА Новости политик отметил, что российский и молдавский народы хотят дружить. Взаимодействие между сторонами еще вернется к доброму партнерству.
«Россия — наш стратегический партнер. То, что происходит сейчас, — это самый плохой период в наших отношениях. Так низко еще они не падали, к сожалению», — подчеркнул Игорь Додон.
Ранее сообщалось, что бывший молдавский лидер назвал президента России Владимира Путина настоящим патриотом своего государства, передает телеканал «360».