Milliyet: Эрдоган может провести двусторонние переговоры с Байденом на саммите НАТО

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может провести переговоры с американским президентом Джо Байденом во время июльского саммита Североатлантического альянса, передает издание Milliyet.
Встреча руководства НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе. По информации осведомленных источников, Эрдоган планирует провести ряд переговоров с лидерами других стран западного военного блока.
«Ожидается, что Эрдоган также проведет переговоры с Байденом на полях саммита», — говорится в публикации.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни ранее сообщил, что страны НАТО на предстоящем саммите рассмотрят вопрос о присоединении Украины к Альянсу, передает телеканал «360».