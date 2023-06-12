Мигрант выстрелил в лицо сотруднику магазина на улице Брянцева в Петербурге

Кассир продуктового магазина в Петербурге пострадал при нападении агрессивного покупателя. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел на улице Брянцева. По предварительным данным, между 23-летним мигрантом и сотрудником торговой точки разгорелся конфликт. В ходе ссоры иностранец выстрелил в лицо своему оппоненту, после чего скрылся.
Медики госпитализировали 28-летнего продавца с открытой раной щеки. Подозреваемого задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.