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Мигрант выстрелил в лицо сотруднику магазина на улице Брянцева в Петербурге

Происшествия
Мигрант выстрелил в лицо сотруднику магазина на улице Брянцева в Петербурге

Кассир продуктового магазина в Петербурге пострадал при нападении агрессивного покупателя. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на улице Брянцева. По предварительным данным, между 23-летним мигрантом и сотрудником торговой точки разгорелся конфликт. В ходе ссоры иностранец выстрелил в лицо своему оппоненту, после чего скрылся.

Медики госпитализировали 28-летнего продавца с открытой раной щеки. Подозреваемого задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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