Трое россиян впервые попали в десятку сильнейших теннисистов мира

Три теннисиста из России впервые в истории вошли в топ-10 мирового рейтинга.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг организации в мужском одиночном разряде. Лидерство в нем захватил серб Новак Джокович, одержавший победу на Открытом чемпионате Франции 2023 года. Второе место в рейтинге ATP занимает Карлос Алькарас из Испании.
На третьей позиции располагается лидер мужской сборной России Даниил Медведев. Его соотечественники Андрей Рублев и Карен Хачанов располагаются на шестом и десятом местах соответственно. Примечательно, что три россиянина впервые в истории вошли в топ-10 рейтинга ATP.