Трое россиян впервые попали в десятку сильнейших теннисистов мира

На третьей позиции располагается лидер мужской сборной России Даниил Медведев. Его соотечественники Андрей Рублев и Карен Хачанов располагаются на шестом и десятом местах соответственно. Примечательно, что три россиянина впервые в истории вошли в топ-10 рейтинга ATP.