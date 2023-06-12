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Economist: лидеры Франции и Германии начали задумываться о будущих контурах Европы

Политика
Economist: лидеры Франции и Германии начали задумываться о будущих контурах Европы

Контуры новой Европы начали вырисовываться на фоне украинского конфликта, а лидеры Франции и Германии пытаются понять, чем это обернется, сказано в статье британского издания Economist.

По словам экспертов, на восточных и северных окраинах Европы страны начали активно присоединяться к НАТО. Плюс ко всему Молдавия и Украина получили статус кандидатов на вступление в Европейский союз, в котором уже находятся 27 государств. В историческом центре региона также наблюдаются серьезные изменения, пишет «ИноСМИ».

«После неловкой паузы лидеры Франции и Германии пытаются понять, что все это значит для их стран и как они смогут преодолеть существующие между ними разногласия», — говорится в материале.

Бывший премьер Словакии Петер Пеллегрини ранее заявил, что склады оружия в Европе опустели из-за помощи Украине, передает телеканал «360».

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