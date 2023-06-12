Economist: лидеры Франции и Германии начали задумываться о будущих контурах Европы

По словам экспертов, на восточных и северных окраинах Европы страны начали активно присоединяться к НАТО. Плюс ко всему Молдавия и Украина получили статус кандидатов на вступление в Европейский союз, в котором уже находятся 27 государств. В историческом центре региона также наблюдаются серьезные изменения, пишет «ИноСМИ».