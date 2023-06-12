Страны Запада столкнутся с великой расплатой, после чего наступит эра многополярного мира, заявил создатель Глобального института будущего Чандран Наир в статье для The National Interest.
По словам эксперта, иностранные игроки по-прежнему существуют в пузыре «отрицания реальности». Западным государствам следует признать, что мир серьезно изменился после завершения холодной войны.
«С прошлым покончено, и у Запада просто нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности», — сказано в материале.
Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил, что Москва и Минск начали бороться с Западом за многополярный мир, передает телеканал «360».