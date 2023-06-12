Премьер Японии Кисида объяснил, почему Украина находится под «ядерным зонтиком» КНР

В выступлении на дебатах в комитете нижней палаты парламента глава правительства объяснил, почему Украина находится под «ядерным зонтиком» КНР. Причиной тому соглашение о сотрудничестве, которое в 2013 году подписали бывший лидер страны Виктор Янукович и глава Китая Си Цзиньпин.