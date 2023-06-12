Премьер Японии Кисида объяснил, почему Украина находится под «ядерным зонтиком» КНР

Китай гарантирует Украине защиту от применения в отношении нее ядерного оружия. Об этом заявил премьер Японии Фумио Кисида.
В выступлении на дебатах в комитете нижней палаты парламента глава правительства объяснил, почему Украина находится под «ядерным зонтиком» КНР. Причиной тому соглашение о сотрудничестве, которое в 2013 году подписали бывший лидер страны Виктор Янукович и глава Китая Си Цзиньпин.
«В совместном заявлении, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия», — озвучил Кисида.
Токио занял сторону Украины в ситуации с конфликтом. В поддержку Украины японские власти ввели антироссийские санкции и предоставили стране бронетехнику. При этом правительство Кисиды неоднозначно отреагировало на просьбу Киева об участии президента Владимира Зеленского в саммите G7, рассказали на сайте телеканала «360».