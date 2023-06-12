Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России и пожелал русскому народу победы

Российский народ обязательно победит в противостоянии с Западом. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, поздравляя президента Владимира Путина с Днем России.
По словам главы КНДР, под руководством Путина стойкий и мудрый русский народ противостоит силам, которые хотят подорвать суверенитет и безопасность России, а также разрушить мирную жизнь страны.
«Справедливость обязательно побеждает, и российский народ продолжит прославлять характерную для него и традиционную историю побед», — говорится в поздравительной телеграмме Ким Чен Ына.
Ранее сообщалось, что космонавты поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС, передает телеканал «360».