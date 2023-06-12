Кедми рассказал, зачем Запад искусственно противопоставил Украину России

Запад искусственно навязал миру мнение о якобы существующих противоречиях между Россией и Украиной, в то время как между русским и украинским народами нет никакого естественного конфликта.
Такое мнение в беседе с изданием «Вести Крым» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, рассуждая о причинах нынешнего российско-украинского противостояния.
«Нет естественного конфликта и противоречия между народами России и Украины, между русским народом и украинцами. Все противоречия внешние, они внесены извне, в попытках использовать Украину как базу для разрушения России, – убежден эксперт. – В последние годы это была попытка превратить Украину в военную базу, которая представляет смертельную угрозу для российского государства, и это мнение у меня формировалось еще когда я был на службе».
По словам Кедми, власти Соединенных Штатов с 1990-х годов строили планы сдерживания Китая, чтобы не дать Пекину достичь мирового лидерства.
Американские аналитики считали, что, если Китай не сдерживать, он примерно к 2030-м годам достигнет такой военной, экономической и политической мощи, что сможет в одиночку противостоять США. Поэтому в Вашингтоне еще в 1990-х годах прикидывали, как им не допустить этого и остановить развитие КНР.
При этом американцы отдавали себе отчет в том, что их планам сломить Китай будет мешать Россия, добавил Кедми.
«Поэтому они решили выбить Россию из этого, поскольку в их глазах РФ была слабым звеном. Планы их были разные. Были у них надежды на 2012 год, но они не оправдались. На Западе были надежды, что к 2025 году они смогут привести к изменению власти в России, и это будет ослабленное государство. Их авантюра, "бендеровская", в 2014 году не достигла результата, а наоборот – Россия вернула Крым и потом уже дополнительные области», – напомнил израильский политолог.
Также эксперт отметил, что помимо Украины на Западе рассчитывали использовать в качестве антироссийского плацдарма и другие постсоветские государства, в частности, Казахстан и Белоруссию.