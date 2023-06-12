Кедми рассказал, зачем Запад искусственно противопоставил Украину России

Американские аналитики считали, что, если Китай не сдерживать, он примерно к 2030-м годам достигнет такой военной, экономической и политической мощи, что сможет в одиночку противостоять США. Поэтому в Вашингтоне еще в 1990-х годах прикидывали, как им не допустить этого и остановить развитие КНР.