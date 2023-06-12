Украинские беженцы в Польше столкнулись с проблемами из-за русского языка

Часто поляки желают помочь вынужденным переселенцам c Украины, но местных жителей беспокоит тот факт, что беженцы продолжают говорить по-русски. Многим гражданам трудно понять, почему эти люди до сих пор не выучили украинский или польский язык, отметил Скорка.