SIPRI: Россия и США значительно нарастили число развернутых ядерных боеголовок

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил о наращивании числа развернутого стратегического вооружения ядерными державами на фоне украинского конфликта.
«В январе 2023 года из 12 512 боеголовок примерно 9576 находились на складах для потенциального использования — это на 86 единиц больше, чем в январе 2022 года», — говорится в докладе.
Известно, что лидерами по числу развернутых ядерных боеголовок стали Соединенные Штаты и Россия. Вашингтон нарастил количество стратегического вооружения с 1744 единиц до 1770, в то время как Москва развернула 1674 вместо прежних 1588.